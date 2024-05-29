Kocaeli’de 5 gün boyunca karavanlar tanıtılacak

Kocaeli Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MUSİAD), turizm ve doğa sporlarını tanıtmak ve sevdirmek amacıyla 29 Mayıs- 2 Haziran 2024 tarihlerinde İnterteks Açık Fuar Alanında “Karavan Tanıtım Günleri” düzenliyor. Tanıtım günleri kapsamında vatandaşlar karavanlar hakkında bilgi veriliyor karavanlar tanıtılıyor. 5 gün boyunca düzenlenecek tanıtım günlerinde vatandaşlar istediği karavanı satın alabilecek, inceleyebilecek. ‘Karavan Tanıtım Günleri’ programına Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu, Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

DOĞA SPORLARININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını Kocaeli MÜSİAD Başkanı İsmail Uslu gerçekleştirdi. Uslu, “Bugün burada doğanın güzelliklerini, turizmin potansiyelini ve karavan kültürünü keşfetmek için buradayız. Kocaeli’ni sanayi kenti olmasının yanı sıra doğa ve kültürel değerleriyle dikkat çeken bir bölgedir. Bu etkinlik Kocaeli bu yönlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. 5 gün boyunca burada doğa sporları, turizm profesyonellerine kadar geniş yelpaze de kişileri ağırlayacağız. Bu etkinlik bölgemizin turizm potansiyelini ortaya koyarken aynı zamanda doğa sporlarının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bizlerde bu değerlerin yaygınlaşmasını önemsiyoruz” dedi.

ORMANYA’YI GÖRÜNCE KOCAELİ’YE OLAN BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ

Uslu’nun ardından söz alan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, “Karavan endüstrisi ve kullanıcılarını sizin gibi doğa severlere doğayla kalın diyorum. Bütün şehirlerimizde farkındalık yaratan bu fuarlar düzenleniyor. Bu fuarların karavan sektöründe problemler için bir farkındalık yaratacağını düşünüyorum. Karavan kullanıclarının nereye park etmesi konusunda bu farkındalıklar umarım iz bırakır. Bu anlamda İzmit’e teşekkür ediyorum. Kocaeli’nin sadece sanayi kenti olduğunu düşünüyordum. Ormanyayı gördükten sonra Kocaeli’ye olan bakış açım değişti” dedi.

HEDEFİMİZ SEKTÖRÜ AVRUPA STANDARTLARINA GETİRMEK

Özdağ’ın ardından konuşan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, “Bu yıl ikincisi düzenlenen fuara hoş geldiniz. Bizde KAİTED olarak 2,5 yıllık STK’yız. İlk hedefimiz karavan endüstrisine Avrupa standartlarına getirmek” dedi.

KARAVANLARI SON TEKNOJİYLE ÜRETECEĞİZ

Fazlıoğlu’nun ardından konuşan Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise, “Bu fuar çok önemli bu sene ikincisi düzenliyoruz. Kalkınma ajansları olarak biz hem fuarlara hem de karavan turizmine destek olduk. Kastamonu’nda kurulan bir ajansımızın tematik konusu karavan. Üzerinde hasiyetle çalıştığımızı söylemek isterim. Bu fuarın Kocaeli’de yapılması büyük anlam taşıyor. Malumunuz Kocaeli ülkemizin sanayi baş şehri İSO’nun ilan ettiği 500 büyük sanayi kuruluşunun 139 tanesi bölgemizde kurulu. Gebze ve Dilovası’nda çok yoğun bir sanayileşme var. Sağımıza bakınca Kartepe’de ciddi bir turizm potansiyeli var. Biz Kocaeli’de olsun Sakarya’da olsun bu karavanları son teknolojiyle üreteceğiz” dedi.

İNSANLARIN GÖNLÜNDE YER EDEN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİK

Çöpoğlu’nun ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, “İş potansiyeli yüksek olan bir şehirde yaşayan insanların İstanbul, Kocaeli ve Ankara gibi karavan hayalinin olmaması herhalde imkânsız. Gerçekten karavanı bakması biraz zahmetli öğrenmemiz gerekiyor. Bugün Seka Park’ımızla Ormanya’mızla ve Kartepe’deki dağ turizmi ile insanların gönlünde yer eden bir şehir haline geldik”

HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ

Ayaz’ın ardından konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise konuşmasında şunları söyledi, “Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un sektöre olan mesajlarını da ileterek başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar benden önceki konuşmacılar şehrin potansiyelinden bahsettiler. Hem karavan sahiplerinin gelip bu doğal güzelliklerden yararlanabileceği hem de sanayi altyapımızda bu karavanların imalatı üretimi teknolojiyle buluşturulması, donatılması konusunda şehir olarak Türkiye'nin karavan turizme katkı sağlayabilecek bir şehir olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun artık geleneksel hale geldiğine söylemek mümkün. Bu şehirde karavan için gelenler için gerekli altyapı, gerekli park yerleri oluşturulması konusunda sayın başkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonraki dönemde de daha kolaylaştırıcı, yeni alternatif yerlerin oluşturulması çabasına biz de her türlü katkıyı vermeye hazırız”