İlimtepe Millet Bahçesi'nde sona doğru



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe'de TOKİ iş birliği ile 400 dönümlük alanda hayata geçirilen İlimtepe Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, spor tesislerinin halılarının da serildiği proje kapsamında yürüyüş yolları ve tesisler tamamlandı, peyzaj düzenlemeleri ile ince işçilikler kaldı. Çocuk oyun alanları, yürüyüş, dinlenme ve bisiklet yolları, zipline parkuru, açık hava fitness alanı, futbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal donatıların yer alacağı ve bölgenin en büyük millet bahçesi konumundaki İlimtepe Millet Bahçesi'ni gezen Başkan Şener Söğüt, yetkililerden de çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yetkililer de çalışmaların durmadığını ve devam ettiğini belirtti. Söğüt, "Sosyal tesisler, spor alanları, oyun alanları ve yürüyüş parkurları büyük oranda tamamlandı. İnce işçilikler ve peyzaj düzenlemeleri gibi kısa sürede bitecek çalışmalar kaldı. Manzarası, doğal güzellikleri ve havası ile ilçemize ayrı bir hava katacak" dedi.