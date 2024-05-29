- Asayiş

Kocaeli’de görev yapan polis göçmen kaçakçısı çıktı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı

Kocaeli’de görev yapan polis göçmen kaçakçısı çıktı mask

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sanayi kavşağı uygulama noktasındaki kontrol sırasında Kocaeli'de görevli  polis memuru B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

RİZE’DEN İSTANBUL’A

Araçta yapılan incelemede, Rize'den İstanbul'a gitmek isteyen yabancı uyruklu 4 kişinin bulunduğu tespit edildi. B.A. ile araçtaki yabancı uyruklular İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yabancı uyruklu 4 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
# polis, ilçe, tespit

29 May 2024 - 14:47 - Asayiş

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