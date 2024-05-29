29 May 2024 - 15:12- Siyaset G:

CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya Ayvalık Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

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CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya Ayvalık Belediye Başkanı'nı ziyaret etti mask
CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya Ayvalık Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
CHP Kocaeli eski milletvekili Erenkaya Ayvalık Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
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CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Yeniden seçilmesi vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarete Kamil Öçbe, Yaşar Canay, Adnan Adanır katılım gösterdi. Ziyarette hayırlı olsun dilekleri iletildi.
# chp

29 May 2024 - 15:12 - Siyaset

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