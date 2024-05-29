29 May 2024 - 15:14- Yaşam G:

Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında

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Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında mask
Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında
Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında
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SM Beauty Stüdyo'nun işletme sahibi Merve Tümer ve Prometeon işçisi Kemal Tümer çiftinin kızı Melina Tümer 4 yaşına girdi. Çift kızlarının doğum gününü Park Cafe'de coşkuyla kutladı.

Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında
Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında
Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında
Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında
Tümer çiftinin kızı Melina 4 yaşında

29 May 2024 - 15:14 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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