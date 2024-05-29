YILDIZLI’DAN EĞİTİM NÖBETİNE DESTEK

CHP Parti Meclisi Üyesi, İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş,Parti Meclisi Üyesi ve Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile birlikte eğitim nöbetine desteğe giden CHP Milletvekilleri, özel sektörde çalışan eğitimcilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade ederek, haklarının yasa ile güvence altına alınması konusunda ısrarcı olacaklarını belirttiler.

Konu hakkında açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı şu ifadelere yer verdi;

“Özel Sektörde çalışan kıymetli öğretmenlerimiz gerçekten çok zor şartlar altında eğitim vermeye devam ediyorlar. Bugün bir eğitimcinin asgari ücrete hatta çoğu yerde onun da altında bir maaşa çalıştırılması kabul edilebilir değildir. Öğretmenlerin sorunları bunlarla da bitmiyor, düzenli olmayan SGK ödemeleri, yaz ve sömestr izinleri, sosyal hakları, tazminat yoksunluğu vb.gibi nice haksızlıklara maruz kalan Özel Sektör Eğitimcileri, kısa süre içinde TBMM gündemine gelecek olan Öğretmen Meslek Kanununda bu sorunların çözülmesini bekliyorlar. Bizler CHP milletvekilleri olarak mecliste ve meydanlarda öğretmenlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bugün burada ve ülkenin diğer şehirlerinde Eğitim Nöbeti tutan kıymetli eğitimcilerimizi destekliyoruz. Gerek parklarda, gerek bakanlığın önünde, gerekse de sarayın bahçesinde eğitimcilerimizin haklarını almak için onlarla beraber direnmeye devam edeceğiz.”