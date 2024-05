Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesi belli oldu

2023 yazında vizyona giren ve hatta Barbie ile vizyon tarihleri çakışarak gişede kıyasıya bir mücadele yaşanmasını sağlayan Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan yeni projesi için çalışmaya başladı.

Eşi ve uzun süredir birlikte çalıştığı Emma Thomas, Christopher Nolan'ın şimdiden bir sonraki projesine hazırlandığını doğruladı.

Nolan'ın yeni projesi, 2024 ödül törenine "En İyi Film" de dahil olmak üzere yedi ödülle damga vuran Oppenheimer'ın hemen ardından geliyor.

Oscar ödüllü yönetmenin 12 uzun metrajlı filminin de yapımcılığını üstlenen Thomas, çok fazla detay vermeden, verdiği röportajda kocasının yeni filmiyle ilgili konuştu:

"Çok heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Oppenheimer inanılmaz derecede başarılıydı ve bir fırsatımız olduğunu düşünüyoruz."

Geçtiğimiz kasım ayında da gelecekteki film planları hakkında konuşan Nolan, her şeye açık olduğunu söylemişti: "Fikirler her yerden gelir. Çizgi romanlardan ve romanlardan uyarlamalar yaptım, özgün senaryolar yazdım. Her şeye açığım. Ama bir yazar ve yönetmen olarak ne yaparsam yapayım, tamamen ona sahip olduğumu hissetmem gerekiyor. Onu kendime özgü kılmak zorundayım.”

İngiliz yönetmenin son filminde Cillian Murphy, dünyanın ilk atom bombasını yaratmaktan sorumlu Amerikalı fizikçi J Robert Oppenheimer'ı canlandırdı. Murphy'nin başrol performansı ona "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Akademi Ödülü kazandırırken, Robert Downey Jr.'ın Amiral Lewis Strauss'u canlandırması da oyuncuya, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında ilk Oscar'ını kazandırdı.

Oppenheimer, 953,8 milyon dolarlık rekor gişe kazancıyla da dikkat çekti.

Ayrıca mart ayında, Birleşik Krallık hükümeti, 1997'den beri evli olan ve dört çocuğu olan Nolan ve Thomas'a, sinema hizmetlerinden dolayı şövalyelik unvanı alacaklarını duyurdu.

Nolan'ın 96. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödülleri, onun ilk Oscar zaferi oldu. Ünlü yönetmen daha önce 2000 yapımı Memento, 2010 yapımı Inception ve 2017 yapımı Dunkirk için de aday gösterilmişti.