O ilde öğrenciye toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü

Muğla'da öğrencilere ulaşım tarifesinde indirime gidildi. Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçimden önce vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL’ye düşürülmesinden sonra öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Menteşe-Stadyum-AVM-Kötekli-Yeniköy, Otogar, TOKİ, Tıp Fakültesi, Tugutreis Yurdu hatlarını da düşürdü.
Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.