Kartepe Turizmciler Derneği çalıştay düzenleyecek

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetim kurulu, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Derneğin faaliyetlerinden bahseden Başkan Öçbe, düzenleyecekleri çalıştayın ayrıntılarından bahsetti. Kahvaltı programına yönetim kurulu üyeleri; Cahit Çağlın, Yusuf Korkmaz, Musa Ejderoğlu, Süleyman Atmaca, Zeki Dede, Muhammet Çağlın, Yusuf Arıkan, Fikret Ergün, İsmail Şahinbaş, Akif Öztürk, Mevlüt Kolaylı ile Kadın Kolları Baksan Filiz Acar ve Başkan Yardımcısı Yeşim Çavuşoğlu katıldı.

BİR AN ÖNCE YAPILMASINI İSTİYORUZ

Kahvaltı sonrası konuşan Dernek Başkanı Kamil Öçbe: "Derneğimiz, 2013 yılında kuruldu görev yapan kurucu Başkanımız ve yönetim kurulunda daha önce yer alan arkadaşlarımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. 3 yıldır yaptığımız hizmetleri sizlere anlatmak istiyorum. Bölgemiz turizme yeni açıldı. Bölgede eksiklikler bitmiyor. En büyük kaynak belediyelerimiz Mustafa Bey ve Tahir Bey'e bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ne zaman gitsek dertlerimizi dinlediler. Onlara giderken yapılacak projeleri aktardık. Birçoğunu yaptılar yarım kalan projeler de devam ediyor. Maşukiye meydan düzenlemesinin bir an önce yapılmasını istiyoruz. İlk etap olan Maşukiye giriş projesi halloldu. İkinci etapta ise fırının olduğu yer istimlak edildi bayramdan sonra oralar yıkılacak masukiyey giriş pırıl pırıl bir yer olacak." dedi.

'DOĞAL GAZ EN BÜYÜK SORUN'

Teleferik projesinin çok önemli olduğunu söyleyen Kamil Öçbe: "Yıllardan beri beklediğimiz Kartepe teleferik projesi de halloldu ama dilediğimiz şekilde değil. Çünkü Kuzuyayla'da tesislerin olmaması sebebiyle binişler azaldı. Kuzuyayla'nin bölgeye, turizme kazandırılmasıyla böyle sıkıntılarla karşılaşmayacağız. Kartepe'ye çıkarken yol çizgisi, yol ceplerinin, tuvaletlerin yapılmasını da istiyoruz. Atıkların dışarı sızdırmaz foseptiklerle bu işi halledelim istiyoruz. Su ve kanalizasyon projesini öne çekerek bu hizmeti getirdiler. En büyük sıkıntımız doğal gaz. Doğal gazın özelleşmesi çok büyük rakamların olmasına yol açtı. 1 milyon 850 bin dolar rakam çıktı. Belediyeler de bir yere kadar bunu finanse edebiliyor. Doğal gazın Kuzuyayla'ya kadar çıkmasını arzu ediyoruz. Kocaeli'nin en dik, en çalışkan, en işini takip eden derneği biziz." şeklinde konuştu.

GÖL KIYISI DÜZENLENMELİ

Sözlerini sürdüren Başkan Öçbe: "Bu yıl ikincisi yapmayı planladığımız Karfest'i bir gün değil birkaç gün yapmak istiyoruz. Yaz ve bahar aylarında da yapmayı planlıyoruz. Esnaf olarak biz hazırız. Çünkü bölgemizde 4 mevsim güzellik var. Bunların değerlendirilmesi gerektiğini kendilerine izah ettik. Dar düşünmemek, turizmi Samanlı Dağları'na yaymak lazım. Yol çalışmasıyla ilgili bir şey yapılmadı ama bunun da takipçisi olacağız. Tabi bunlar bu bölge için yeterli değil daha yapacak çok işimiz var. Göl kıyısının da düzenlenerek turizme açılması lazım. Bölgede folklor ekipleri kuracağız. Yöresel yemekler yapılacak ve gelen turistlerin beğenisine sunulacak. Bölgenin aydınlatılmasını da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KOMİSYON KURACAĞIZ

Derneğin Koordinatörü İsmail Şahinbaş ise "Kartepe Turizm Derneği olarak kutlu bir başlangıcın arefesindeyiz. İş adamı dergi olarak götünsek de bölgede kültürel olarak ne yapabailiriz konusuna eğiliyoruz. Kendi sürecimiz başlattık. Devletten bir şey beklemeden yerine bu ekiple Maşukiye bölgesinde çok güzel işler yapacağız. Bu ekibin ortak hayal gücü olmasaydı hiçbir şey yapamadık. Herhangi bir bütçe sorunumuz yok. Hiçbir şey düşünmeden çalışmaya başladık. Ekibimiz, dokunduğu yerde iş bırakacak arkadaşlardan oluşuyor. Çalışmalarımızda Sakarya'yı dışarda bırakmıyoruz. Yalova’daki arkadaşlarımızla da birlikte çalışarak bir amaç belirledik. Bir düşünce kuruluşu gibi çalışacağız. Potansiyel ve taşıma kapasitesini planlayıp komisyon kuracağız. Yapay zeka destekli çalışmalarımız da var." dedi.

'ÇALIŞTAYA HAZIRLANIYORUZ'

Dernek olarak Eylül ayında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyecekleri çalıştayın detaylarından bahseden Şahinbaş: "Bir çalıştay düzenleyeceğiz, beni bıraktık ve biz olmayı başardık. Çalıştayın ilk oturumunda Sinop'tan Yalova'ya kadar olan bölgede sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu turizm dernek ve vakıflarını buraya davet edeceğiz. İkinci oturumu üreten kadınlara ayırdık. Siyasetten uzak sivil bir anlayış olacak. Üreten bir dernek olacağız. Kartepe'de turizm amaçlı kurulan dernekleri de çalıştaya davet edeceğiz. Nasıl kuruldunuz, amacınız ne diye sorup onlardan bir sunum isteyeceğiz. Bu sunumun sonuçları derneğin dördüncü ayağı olacak. Sonuçta bir turizm platformu oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

ÜRETEN KADINLAR MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının ayrılması gerekiyor; ikisi çok ayrı şeylerdir. Turizm güzel sanatların bir dalıdır. İnsanları ağırlamak gerçekten sanatsal bir şeydir. Zülfü Livaneli, Yusuf Halaçoğlu gibi isimlerin de Turizm Bakanı olması gerektiğini düşünüyorum. Tarım hayvancılık ve turizmin aynı çatı altında yapılması gerekiyor. Çünkü bunlar birbiriyle ilişkili konular. Topluma yönelik toplumcu, bütüncül ve sürdürülebilir çalışmalar yapacağız. Kocaeli Üreten Kadınlar Platformunu da oluşturmak istiyoruz. Üreten kadınlar meselesi çok önemli bir mesele. Beldemizde bir urozm okulu var. Oradaki öğrenciler ve hocalarımızla yetişmiş eleman temini oluşturmaya çalışacağız.