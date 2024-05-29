Vali Yavuz, şiddetin yaşandığı ilkokulu ziyaret etti

Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, durumu velisi M.A'ya anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L.'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi. Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi " Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nu ziyaret etti. Vali Yavuz'a, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da eşlik etti.
"Süreci takip ediyorum"
Öğretmenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Şiddetin her türlüsüne ve şiddetin normalleştirilmesine karşıyız. Buraya hususi gelmek, sizleri ziyaret etmek istedim. Bu meydana gelen üzücü olayla ilgili olarak da hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlerin her daim yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Sadece sizlere değil tüm kamu görevlilerine yönelik yapılan saldırıları, girişimleri bizim hoş görmemiz mümkün değil. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki temsilcisiyim. Süreci takip ediyorum. Daha iyi ve huzurlu eğitim ortamlarını hep beraber sağlayacağız. Derslerinizde, işlerinizde başarı, özel hayatınızda huzur ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.