Kocaeli'de depo personeli alınacak

Kocaeli'de ve İstanbul'daki depolar için 19 bin 416 TL maaşla depo personeli alınacak. Depoda çalışacak personeller 2 bin TL proje primi, 750 TL performans primi, 1000 TL devamsızlık primi, yüzde 300 fazla mesai, özel gün ve bayramlarda hediye/ alışveriş çekleri, kumbara kampanya primi (devamsızlık yapılmayan her ay için 1.000 TL) gibi haklara sahip olacak. Başvuracak adaylarda 18-40 yaş arası, vardiyalı çalışma (8 Saat), pazar tatili gibi şartlar aranıyor.

Servis güzergahları: Gebze, Darıca, Çayırova, Sultanbeyli, Maltepe E5, Kartal, Pendik, Tuzla, İzmit Körfez E5.

İletişim; 0538 010 73 22