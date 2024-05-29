Kocaeli'de depo personeli alınacak

Kocaeli'de ve İstanbul'daki depolar için 19 bin 416 TL maaşla depo personeli alınacak. Depoda çalışacak personeller 2 bin TL proje primi, 750 TL performans primi, 1000 TL devamsızlık primi, yüzde 300 fazla mesai, özel gün ve bayramlarda hediye/ alışveriş çekleri, kumbara kampanya primi (devamsızlık yapılmayan her ay için 1.000 TL) gibi haklara sahip olacak. Başvuracak adaylarda 18-40 yaş arası, vardiyalı çalışma (8 Saat), pazar tatili gibi şartlar aranıyor.
Servis güzergahları: Gebze, Darıca, Çayırova, Sultanbeyli, Maltepe E5, Kartal, Pendik, Tuzla, İzmit Körfez E5.
İletişim; 0538 010 73 22
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.