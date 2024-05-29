Kocaeli Sanayi Odası 2024 Yılı Hipodrom Koşusunu Wardenclyffe kazandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın geleneksel hale gelen Türkiye Jokey Kulübü At Yarışları 2024 Yılı Koşusu Kartepe Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 4 yaş ve üstü yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus kum pistte 1700 metre mesafeli KV-9/S koşusu, Kocaeli Sanayi Odası adına düzenlendi. Koşu programını; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu eşi Rüya Zeytinoğlu, oğlu Ayberk Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve eşi Beril Tuğrul, Yönetim Kurulu üyeleri; Birol Bozkurt, Mehmet Ali Kartal ve eşi Fatma Kartal, misafirler ve KSO personeli birlikte takip etti.

KUPA VE ÇİÇEK ARMAĞAN EDİLDİ

İlgiyle izlenen koşuda birinciliği Özgür Demir’in sahibi olduğu yetenekli jokey Mehmet Kaya idaresindeki at Wardenclyffe kazandı. Yarış sonrası protokol tribününde yapılan kupa töreninde KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu atın sahibi Özgür Demir’e kupasını takdim ederken, yetenekli jokey Mehmet Kaya’ya KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul tarafından çiçek takdim edildi.