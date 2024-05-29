Bakan Özhaseki: 9 şiddetinde deprem olsa yıkılması mümkün değil

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Pınarbaşı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. İlçedeki TOKİ arsasında incelemelerde bulunan Özhaseki, ardından Pınarbaşı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yaptı.

Özhaseki, depremin siyaset üstü bir iş olduğunu belirterek, “Üzülerek söylüyorum belediyelere gelirken ideolojik davranan insanlar bu tür işbirliği içerisine girmiyorlar. Gazeteciler bana 'Normalleşme var mı, CHP’den genel başkan yardımcısı geldi?' diyorlar. Biz zaten normaliz. Zaten yerimizde duruyoruz. Ben iki dönemdir bakanlık yapan birisi olarak durmadan dışarıya 'Belediye başkanlarımız ne olur kentsel dönüşüm yapın' diyorum. Kapı sonuna kadar açık. A partisinden B partisine, C’ye, D’ye, E’ye gelin haydi. Bırakın gelmeyi, mani olarak binlerce kişinin ölümüne sebep veriyorlar. Bu nasıl bir ideolojik takıntıdır. Deprem meselesi siyaset üstü bir iştir. Şehircilik siyaset üstü bir iştir. Hizmet isteyen bir iştir. Hizmet lazım. Şimdi orada bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik işçi ordusu ile çalışıyoruz. 4 bin 333 tane köy evi yapıyoruz. Bu senenin sonuna kadar teslim edeceğimiz konut sayısı 200 bin civarında. Dünyanın en büyük şantiyesi orada” diye konuştu.