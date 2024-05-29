Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı. Mynet'in haberine göre; 75 yaşındaki oyuncu sağlık problemi nedeniyle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların, İnanır'ın sağlık durumu hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.