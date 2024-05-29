Yargı ve Emniyet arasında bilek güreşi

Can Bursalı'nın haberine göre, Ayhan Bora Kaplan davasının M7 kodlu gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddialarının ardından Ankara'da güvenlik bürokrasisi ve yargı hareketlendi. İddialardan hemen sonra, yargı kulislerinde Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, soruşturmayı Kaçmaz'dan aldı, bir başka başsavcı vekili görevlendirildi.

Soruşturmanın sonucunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile birlikte toplam 8 kişi tutuklandı.

ALTI YIL SONRA GELEN İDDİANAME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "darbe girişimi" dediği iddialarla ilgili, ne savcılık soruşturmasında ne de tutuklama kararında bu yönde bir ifade kullanılmadı. Tam da bu soruşturma yürürken, 2018 yılında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, kamuoyunda "KÖZ" olarak bilinen Kemalettin Özdemir hakkında iddianame hazırlandı

Bu iddianame, Sertçelik'in iddialarının ardından başlattığı soruşturmadan alınan Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz'a bağlı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından kaleme alındı. İddianamede, Kemalettin Özdemir hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Özdemir'in FETÖ bünyesinde "Ankara il imamlığı", Afrika ülke imamlığı", " Polis Akademisi ve Polis Koleji imamlığı", "mahrem sorumlu" ve "Emniyet mahrem imamı" gibi görevler yaptığı ve daha sonra örgütten ayrıldığına değinildi.

İddianamenin dikkat çeken ayrıntısı ise, şu anda aktif soruşturma yürüten bazı üst düzey emniyet mensuplarının isimlerinin de, tanık ifadeleriyle davaya dahil edilmesi oldu.

Haklarında verilen ifadelerin iddianameye dahil edildiği emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün A Takımı'na yakın isimler.

MANSUR YAVAŞ İFŞA ETTİ

Yerlikaya’ya yakınlığıyla bilinen isimler hakkında iddianameye dahil edilen tanık ifadelerinden biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “FETÖ uzmanı kartviziti bastırarak belediyeden maaş alıyor” dediği Çetin Acar.

Diğer isim ise, eski Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu bürokratı Haluk Tözüm. Bank Asya’ya el konulduğu dönemde kritik bir görev alan Tözüm, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra gözaltına alındı.

"İŞKENCEYLE İFADE VERDİM"

Tözüm, 2 Eylül 2016’da gözaltına alındı. İddiasına göre işkence gördü, o şartlarda önüne konulan ifadeyi imzalamak zorunda kaldı. Serbest bırakıldıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç edilen Tözüm, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Tözüm hakkındaki soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

ESKİ İFADESİ DİKKATE ALINDI

Kemalettin Özdemir hakkındaki iddianamede, Tözüm’ün “İşkence altında alındı” dediği ifadesinde, şu an kritik soruşturmaları yürüten emniyet mensupları hakkındaki sözlerine yer verildi.

Ancak Tözüm’ün suç duyurusu ve hakkındaki takipsizlik kararından bahsedilmedi. Tözüm, corona virüsün Türkiye’de yayılmaya başladığı 11 Mart 2020’den 20 gün sonra, 1 Nisan 2020’de hayatını kaybetti.