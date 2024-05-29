Otomobil ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimdeki 41 T 0256 plakalı ticari taksi ile İ.T. idaresindeki 41 AGV 278 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi araçlardan çıkardı. Araçlarda yolcu olarak bulunan F.B., N.T. ile 2 sürücü ambulansa alındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.