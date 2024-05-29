Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve önlenmesine yönelik yaklaşık 5 aydır sürdürülen dosya neticesinde Kocaeli ile birlikte 3 ilde dün 8 ikamet, 2 depo ve 2 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 5 milyon 753 bin sahte bandrollü boş makaron, 143 bin 663 içi dolu makaron, 4 hava kompresörü, 90 bin sigara sarma kağıdı, 3 sigara sarma makinesi, 372 kilo kıyılmış tütün, 500 adet 1 kiloluk boş tütün paketi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.
- Asayiş
5 milyon 896 bin 663 dolu ve boş makaron ele geçirildi
Kocaeli ile birlikte 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 5 milyon 896 bin 663 dolu ve boş makaron, 90 bin sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.