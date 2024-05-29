1,5 yaşındaki kedi 'Yulaf'a burun estetiği yapıldı

Sivas'ta yaşayan Ataberk Dursun, Scottish Fold cinsi kedisi 'Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle veteriner hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Özmen, incelemesinde burun yapısı dar olan kedinin estetik ameliyat olmasına karar verdi. Ve 'Yulaf, başarılı bir operasyon geçirdi.

"HAYAT KALİTESİ DAHA İYİ OLACAK"

'Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle geldiğini anlatan Özmen, "Bu durum dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Şu an gayet iyi. Biraz ödemi var onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı ve çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi daha iyi olacak" diye konuştu.