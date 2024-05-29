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Kocaelispor’a bu sezon yağmur gibi ceza yağdı

Trendyol 1.Liginde bu sezon taraftarların yol açtığı saha olaylarından dolayı PDFK yeşil siyahlı temsilcimize 2 milyon 236 bin 154 TL para cezası kesti. Ligde çıktığı 35 maçın 14’ünde, kendi sahasında oynadığı 17 maçın 11’inde para cezası aldık.

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Kocaelispor’a bu sezon yağmur gibi ceza yağdı mask

Her yıl olduğu gibi Kocaelispor bu sezonda da PFDK’ya ağır faturalar ödedi. Kocaelispor Kulübü, geçtiğimiz sezon taraftarının neden olduğu saha olayları, küfürlü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yeşil siyahlı yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle bu sezon ağır faturalar ödedi.

Bir sezon boyunca toplamda 2 milyon 236 bin 154 TL para cezasına çarptırılan yeşil siyahlılar lig boyunca oynadığımız 35 maçın 14’ünde para cezasıyla karşılaştık. Ayrıca 17 iç saha maçının 11’inde yine ağır cezalar ödendi. Bu maçlardan gelen para cezasının toplamı 1 milyon 755 bin 900 TL olarak temsilcimize ağır fatura çıktı.

Yeşil siyahlı taraftarların yanı sıra Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yöneticilerinde hakemlere yönelik açıklamalarından dolayı da 478 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştık. En yüksek para cezası, en fazla taraftar önünde oynadığımız ezeli rakibimiz Sakaryaspor maçında geldi. Ezeli rakibimiz Sakaryaspor ile oynadığımız maçın faturası 372 bin TL olarak karşımıza çıkmıştı.

Göztepe, Manisa FK, Eyüp ve Erzurum FK maçlarında ceza 100 binin üzerindeydi. Kocaelispor Tuzlaspor 95 bin TL, Çorum FK Play-off maçı da ise 84.500 TL para cezası ödedi. En düşük cezalar ise Ümraniyespor, Bolu deplasman maçı, Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçında geldi.

Hangi maçta kaç para ceza aldık?

Sakaryaspor                                     372.000

Göztepe                                            152.000

Manisa FK                                       146. 400

Eyüpspor                                         131.500

Erzurum FK                                     108.000

Tuzlaspor                                        95.000

Çorum FK(Play-Off)                       84.500

Boluspor                                          84.000

Ümraniye(Dep)                              69.500

Çorum FK                                        60.000

Ümraniye                                        56.000

Boluspor(D)                                    42.000

G.Birliği                                            35.000

Keçiörengücü                                 20.000

# yüksek

29 May 2024 - 22:48 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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