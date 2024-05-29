Kocaelispor’a bu sezon yağmur gibi ceza yağdı

Her yıl olduğu gibi Kocaelispor bu sezonda da PFDK’ya ağır faturalar ödedi. Kocaelispor Kulübü, geçtiğimiz sezon taraftarının neden olduğu saha olayları, küfürlü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve yeşil siyahlı yöneticilerin hakemlere yönelik açıklamaları nedeniyle bu sezon ağır faturalar ödedi.

Bir sezon boyunca toplamda 2 milyon 236 bin 154 TL para cezasına çarptırılan yeşil siyahlılar lig boyunca oynadığımız 35 maçın 14’ünde para cezasıyla karşılaştık. Ayrıca 17 iç saha maçının 11’inde yine ağır cezalar ödendi. Bu maçlardan gelen para cezasının toplamı 1 milyon 755 bin 900 TL olarak temsilcimize ağır fatura çıktı.

Yeşil siyahlı taraftarların yanı sıra Kocaelispor Kulüp Başkanı ve yöneticilerinde hakemlere yönelik açıklamalarından dolayı da 478 bin 500 TL para cezasına çarptırılmıştık. En yüksek para cezası, en fazla taraftar önünde oynadığımız ezeli rakibimiz Sakaryaspor maçında geldi. Ezeli rakibimiz Sakaryaspor ile oynadığımız maçın faturası 372 bin TL olarak karşımıza çıkmıştı.

Göztepe, Manisa FK, Eyüp ve Erzurum FK maçlarında ceza 100 binin üzerindeydi. Kocaelispor Tuzlaspor 95 bin TL, Çorum FK Play-off maçı da ise 84.500 TL para cezası ödedi. En düşük cezalar ise Ümraniyespor, Bolu deplasman maçı, Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçında geldi.

Hangi maçta kaç para ceza aldık?

Sakaryaspor 372.000

Göztepe 152.000

Manisa FK 146. 400

Eyüpspor 131.500

Erzurum FK 108.000

Tuzlaspor 95.000

Çorum FK(Play-Off) 84.500

Boluspor 84.000

Ümraniye(Dep) 69.500

Çorum FK 60.000

Ümraniye 56.000

Boluspor(D) 42.000

G.Birliği 35.000

Keçiörengücü 20.000