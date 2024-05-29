Küçük Masal İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Valilik Onaylı Kampanya Başlatıldı

Masal Ağtaş'ın tedavisi için gerekli olan yüksek maliyetleri karşılamak amacıyla Kocaeli Valiliği'nden alınan izinle yardım kampanyası resmen başlatıldı. Anneleri Demet ve babaları Serhat Ağtaş, kızlarının hayata tutunabilmesi için topluma çağrıda bulunuyor.

SMA, kasları giderek zayıflatan ve ilerleyici bir genetik hastalıktır. Masal için umut vadeden tedavilerden biri olan 'Zolgensma' gen tedavisine ulaşmak, maddi kaynak gerektiriyor. Bu tedavi, Masal'ın kas fonksiyonlarını korumasına ve potansiyel olarak normal bir yaşam sürdürmesine olanak tanıyabilir.

Derince ve Kocaeli Halkının Önceki Başarısı

Derince ve Kocaeli halkı daha önce de SMA Tip 1 hastası olan Eslam Lina için benzer bir kampanyada bir araya gelmiş ve gerekli maddi desteği sağlayarak küçük Eslam'ın tedavisini mümkün kılmıştı. Ağtaş ailesi, toplumun bu kez de Masal için aynı sevgi ve desteği göstereceğine inanıyor.

Masal'ın sağlığı için büyük bir fark yaratacak. İlerleyen günlerde, kampanyanın detayları ve nasıl destek olabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.

Sosyal Medyada Masal'ın Hikayesini Takip Edin

Destek olmak isteyenler, Masal'ın hikayesini ve kampanya detaylarını Instagram'da @sma.masalagtas adresinden takip edebilir. Ağtaş ailesi, Derince ve Kocaeli halkının desteğiyle Masal'ın hikayesini mutlu bir sonla tamamlamayı umuyor.

Masal'ın tedavisi için başlatılan bu yardım kampanyasına katkıda bulunarak, minik Masal’ın sağlığına kavuşmasına yardımcı olabilirsiniz. Destekleriniz, Masal’ın hayata tutunması için çok önemli!

İNSTAGRAM HESABINNI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

MASAL AĞTAŞ İÇİN İBAN BİLGİLERİ:

TL: TR31 0001 0005 5456 1417 0250 04

Dolar: TR04 0001 0005 5456 1417 0250 05

Euro: TR74 0001 0005 5456 1417 0250 06

AED: TR47 0001 0005 5456 1417 0250 07

Alıcı: Demet Ağtaş – Ziraat Bankası Swift Kod: TCZBTR2AXXX