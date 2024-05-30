30 May 2024 - 08:26- Asayiş G:

SEKA emeklisi Servet Solmaz Sarıbay hayatını kaybetti

SEKA Kağıt Fabrikası Muhasebe Servisinden emekli, Servet Solmaz Sarıbay vefat etti

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SEKA emeklisi Servet Solmaz Sarıbay hayatını kaybetti mask

İzmit Malta Mahallesi sakinlerinden, SEKA Kağıt Fabrikası Muhasebe Servisinden emekli, Servet Solmaz Sarıbay 90 yaşında vefat etti. Sarıbay'ın cenazesi bugün (30 Mayıs Perşembe) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra, Bağçeşme Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedilecek. 
# emekli

30 May 2024 - 08:26 - Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Yıldırım41 - Allah (C.C) rahmet etsin. Mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mayıs 09:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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