Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı belli oldu

Gelecek Partisi’nin kuruluşundan itibaren İzmit İlçe Teşkilatında görev alan Erdal Şahin, yapılan istişarelerden sonra Ankara’ya davet edildi. Genel merkezde Teşkilat Başkanı Ömer Ünal ve parti yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Erdal Şahin ve beraberindekiler daha sonra genel başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından ağırlandı. Partinin 4.5 yıl önce kurulduğunu ve iki seçim yaşadığını vurgulayan Davutoğlu, Kocaeli Teşkilatında gördüğü heyecanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yetki belgesini alan İl Başkanı Erdal Şahin de bu atamayla birlikte büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu belirterek, “Bana güven duyan başta Milletvekilimiz Doğan Demir’e, teşkilat başkanımız Ömer Ünal’a, parti yönetim kurulu üyelerine ve sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyorum. Yönetimimi kurup, ilçelerde teşkilatlanmaya yoğunlaşacağım” dedi. Şahin ile beraberindekiler daha sonra Milletvekili Doğan Demir tarafından TBMM’de ağırlandı.