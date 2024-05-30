KOÜ'ye yeni bölüm geliyor

Saygı ÖZTÜRK'ün haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, gelecek akademik yılı hazırlıklarını SÖZCÜ’ye anlattı. 20 üniversitede ‘Yapay zeka bölümü’ açılacağını, dijitalleşmeye ağırlık verileceğini söyleyen Özvar, yeni bölümlerin yerleştirme kılavuzunda yer alacağını kaydetti. Özvar’ın açıklamaları şöyle:

- Gelecekte meslek olarak sayılabilecek yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri alanlarındaki 21’i lisans olmak üzere 71 yeni program ve bölüm açılacak. Açılacak önlisans ve lisans programları 2024-2025 akademi yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda yer alacak.

- İlk kez açılacak önlisans programları yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri, kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme olarak belirlendi.

- Programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek.

- Açılan yeni programlar, YÖK’ün önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi olacak. İstihdam odaklı programları devreye sokarken işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilim daha da güçlenecektir.

- Özellikle “Siber Güvenlik Mühendisliği” programı yükseköğretim sistemi için yeni bir açılım olması hedefleniyor. Amacımız ve önceliğimiz üniversite çağına gelen gençlerin yeni etkinlik ve beceri ile çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde yetiştirilmesi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, önümüzdeki dönem hedeflerini SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e anlattı.

Yeni bölümün açılacağı üniversiteler

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni program açılacak üniversiteler şöyle:

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Erzurum Atatürk, Bursa Teknik, Ege, Eskişehir Teknik, Gaziantep, Harran, İstanbul Teknik, Karabük, Karadeniz Teknik, Kayseri, Kocaeli, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir, Samsun Ondokuz Mayıs, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sivas Cumhuriyet, Trakya üniversiteleri.

- Ege, Eskişehir Teknik, Kayseri, Konya Teknik, Manisa Celâl Bayar, Niğde Ömer Halisdemir üniversitelerinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Eskişehir Teknik, Karabük, Kayseri, Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinde Bilişim ve Teknolojileri meslek yüksekokulları açılacak.

Gazze protestoları yüzünden ilişiği kesilen batılı öğrencileri bekliyoruz

Özvar, “Batılı üniversitelerden Gazze’deki katliamlara karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanlarına ve öğrencilere sesleniyorum: Türk üniversitelerinin kapıları size açık” dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye’nin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada 8’inci sırada yer aldığını, halen 350 bin olan öğrenci sayısının yeni akademik yılda 500 bine, gelirin de 1.5 milyar liraya yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi.

Filistin’de yaşananları protesto ettikleri için üniversiteleriyle ilişiği kesilen batı ülkelerindeki öğrenci ve öğretim üyelerine kapılarının açık olduğunu anlatan Özvar, şunları söyledi:

- Gazze’den ayrılmak durumunda kalan Filistinli öğrenci ve akademisyenlere üniversitelerimizin kapısını açmıştık. Şimdi de, Filistin’e destek oldukları için üniversiteleriyle ilişiği kesilen akademisyen ve öğrencileri Türkiye’deki üniversitelere davet ediyoruz.

- Gazze protestolarına karşı batılı üniversite yönetimleri antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirler alıyor, üniversite mensuplarına büyük baskılar uyguluyor. Bu eylemlere katılan akademisyenlerin bir kısmının işlerine maalesef son verildi ve üniversitelerden atıldılar. Öğrencilerde yakından takip ettiğimiz kadarıyla üniversitelerinden uzaklaştırılıyor, kayıtları siliniyor.

- Batılı üniversitelerden Gazze’deki katliamlara sırf karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanlarına ve öğrencilere sesleniyorum: Batılı akademisyen ve bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapıları açıktır. Buyurun, ülkemize gelin. Bu topraklar baskı gören Batılı insanlara her zaman kapılarını açmıştır.

- 15. asrın sonunda Avrupa’da zulüm gören Yahudilere kapılarımızı nasıl açtıysak, 2. Dünya Savaşı arifesi ve esnasında Nazi zulmü ve baskısı altındaki bilim insanlarını üniversitelerimize nasıl kabul ettiysek, aynı şekilde bugün de sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

- Önümüzdeki günlerde bu amaçla, YÖK internet sitesinden bir duyuruyla bir başvuru sayfası düzenleyeceğiz. İnsancıl eylemleri sebebiyle işine son verilen Avrupa, Kanada ve Birleşik Devletlerdeki üniversite hocaları ile üniversitelerinden koparılan uluslararası öğrencilere diledikleri takdirde şartlarına uygun olarak yatay geçiş veya özel öğrencilik dahil ülkemizde eğitimlerine devam etme imkanı tanıyacağız.

- Buradan işini, öğrenciliğini kaybeden uluslararası öğrencilere davette bulunuyor, onları bu başvuru sürecine davet ediyoruz.

190 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR

Türkiye’nin uluslararası öğrenci çekme sıralamasında ABD, Birleşik Krallık, Avustralya, Almanya, Rusya, Kanada, Fransa’dan sonra geldiğini, Türkiye’yi Çin ve Hollanda’nın izlediğini kaydeden Özvar, uluslararası öğrencilerin Türkiye markasına katkı sağlayan en önemli yumuşak güç olduğunu söyledi. Özvar, uluslararası öğrenci konusunda hedeflerini şöyle açıkladı:

“Mezun uluslararası öğrencilerimizin ülkemizle ilişkisi ömür boyu devam etmektedir, kendi ülkelerinde üst kademelerde görev alan mezunların ülke prestijimiz ve marka algısına katkısı çok önemlidir.

Bugün ülkemizde öğrenim gören 190 ülkeden yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenci, eğitim ücretlerinin yanı sıra sağlık, perakende, turizm, gayrimenkul, yolcu taşımacılığı başta olmak üzere birçok sektöre ciddi oranlarda ekonomik girdi sağlıyor. Bu doğrultuda ülkemiz, uluslararası öğrencilerimizden toplamda 1,5 milyar dolar döviz girdisi kazanıyor.”

Yabancı düşmanlığı tohumu Türkiye’de yeşermez

Son dönemlerde Türkiye’de yabancı düşmanlığı tohumlarının ekilmeye çalışıldığını, bu öfkenin uluslararası öğrencilere de yöneltildiğini ifade eden YÖK Başkanı şunları kaydetti: “Bu, Türkiye’ye karşı başlatılmış tehlikeli bir kampanyadır. Akımın kökleri milli değildir. Ülkemiz topraklarında yabancı düşmanlığı tohumu yeşermez. Bizim gibi yaşamışsa, çalışmışsa, gayret etmişse, ülkemize hizmet etmeyi hedef belirlemişse onlarla yaşamayı bilen bir toplumuz. Bu kadim anlayışımızla uluslararası öğrenci, uluslararası akademisyenlere kapımız açık ve onların da ilgisini çeken bir ülkeyiz. Biz çeşitliliği zenginlik bilen ve bunu yönetebilen bir medeniyetin üyeleriyiz.”