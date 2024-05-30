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UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos

Fenerbahçe'yi çeyrek finalde eleyen Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı uzatmada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyon oldu. Bu şampiyonluk Yunanistan futbolunun kulüpler düzeyindeki ilk kupası oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos mask

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile Fiorentina, Yunanistan'ın başkenti Atina'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yunan ekibi Olympiakos 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

Olympiakos'a Avrupa futbolunun 3 numaralı kupasını getiren golü eski Hataysporlu El Kaabi kaydetti. 30 yaşındaki Faslı oyuncu, uzatmaya giden finalin 116. dakikasında sahneye çıkıp Konferans Ligi'ndeki 9 maçına 11. golünü kaydetti.

EL KAABI REKOR KIRDI!

El Kaabi, UEFA organizasyonlarının eleme turlarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Benzema (2022) ve Cristiano Ronaldo (2017) 10'ar gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde de Falcao (2011) eleme turlarında 10 gol atmayı başarmıştı.

Fiorentina geçen sezon da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale çıkmış ancak İngiliz ekibi West Ham'a 2-1 kaybetmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelen Olympiakos, play-off turunda Ferencvaros'u, son 16 turunda Maccabi Tel Aviv'i, çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltılarda ve yarı finalde de Aston Villa'yı iki maçta da yenerek adını finale yazdırdı.

MENDILIBAR'DAN DUBLE!

Geçen sezon ortasında Sevilla'nın başına geçen Jose Luis Mendilibar sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuyla kapatmıştı. 63 yaşındaki İspanyol teknik adam, bu yıl Şubat ayı başında göreve geldiği Olympiakos'u da UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu yaptı.

Kaynak: SÖZCÜ

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30 May 2024 - 08:41 - Spor

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