- Ekonomi

Antep fıstığı 1 ayda yüzde 62.5 zamlandı

Baklava başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Antep fıstığının fiyatı son bir ayda yüzde 62.5 artarak kilogram fiyatı 800 liradan 1.300 liraya çıktı.

Antep fıstığı 1 ayda yüzde 62.5 zamlandı mask

Veli Toprak'ın haberine göre, Mersin’de pastane işleten esnaf Ahmet Kılınç, sosyal medya hesabından bu duruma isyan ederek, “Allah’tan korkun, dolar yerinde sayıyor, mazot yerinde sayıyor, size ne oluyor” dedi.

“Bir ay önce 800 TL’ye aldığım fıstık bugün 1.300 TL olmuş. Dolar yerinde sayıyor, mazot yerinde sayıyor. Size ne oluyor da bir kilo fıstığa 500 TL zam yapıyorsunuz” diye soran Kılınç, “Hiç mi Allah korkunuz yok? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Vatandaş tatlı yemesin mi” ifadeleriyle fahiş fiyat arışına tepki gösterdi.

Kılınç, ayrıca “ Türkiye’de ne kadar pastane, baklavacı varsa örgütleyin, iki ay fıstık kullanmasın. Antep’teki fırsatçılara duyuralım” çağrısı yaptı.
# Antep fıstığı, Zam, türkiye, medya

30 May 2024 - 08:44 - Ekonomi

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