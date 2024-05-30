Antep fıstığı 1 ayda yüzde 62.5 zamlandı

Veli Toprak'ın haberine göre, Mersin’de pastane işleten esnaf Ahmet Kılınç, sosyal medya hesabından bu duruma isyan ederek, “Allah’tan korkun, dolar yerinde sayıyor, mazot yerinde sayıyor, size ne oluyor” dedi.

“Bir ay önce 800 TL’ye aldığım fıstık bugün 1.300 TL olmuş. Dolar yerinde sayıyor, mazot yerinde sayıyor. Size ne oluyor da bir kilo fıstığa 500 TL zam yapıyorsunuz” diye soran Kılınç, “Hiç mi Allah korkunuz yok? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Vatandaş tatlı yemesin mi” ifadeleriyle fahiş fiyat arışına tepki gösterdi.

Kılınç, ayrıca “ Türkiye’de ne kadar pastane, baklavacı varsa örgütleyin, iki ay fıstık kullanmasın. Antep’teki fırsatçılara duyuralım” çağrısı yaptı.