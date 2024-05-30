Türkiye, G-7 Zirvesi'ne katılıyor

İtalya hükümeti gelecek ay ülkede düzenlenecek G-7 Zirvesi'ne Türkiye'nin de katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin davetli listesinde olduğu belirtilirken dünyanın yedi endüstriyel demokrasisinin ötesine taşımanın hedeflendiği aktarıldı.
İngiliz haber ajansı Reuters, Nisan ayında bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleri sosyal yardım toplantılarına davet edildiğini aktarmıştı. Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da katılacağı açıklandı.
İtalya bu yıl ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'nın da yer aldığı G7'nin dönem başkanlığını yürütüyor ve 13-15 Haziran tarihlerinde güneydeki Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia tatil beldesinde yapılacak zirveye ev sahipliği yapacak.
Konuya yakın kaynaklar Reuters'e Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da zirveye katılabileceğini ancak katılımının henüz resmi olarak teyit edilmediğini söyledi. Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sonra Selman büyük tepki toplamıştı.
Uzmanlar, G-7'nin zengin ülkelerden oluşan elit bir kulüp olarak faaliyet gösterdiğini aktarırken daha kapsayıcı ve daha az mesafeli görünmek isteyen G-7, Ukrayna ve Çin ile ilişkiler gibi kritik konularda fikir birliğini güçlendirmek umuduyla birkaç yıldır diğer liderleri de davet ediyor.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis de Puglia'daki toplantıya katılanlar arasında yer alacak ve burada Yapay Zeka'nın yarattığı zorlukları tartışacak.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Akp sayesinde sürekli düşen ekonomimiz var artık g20 de de değiliz. Tek derdimiz var mülteci yabancı ülkemize getirip onları beslemek doğurtmak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.