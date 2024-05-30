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Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu mask
Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta deprem  oldu. Depremin merkez üssü Pazarcık olarak açıklandı.

Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Derinlik ise 7 km olarak hesaplandı.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kaynak: YENİÇAĞ
# oldu

30 May 2024 - 09:01 - Asayiş

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