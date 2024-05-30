Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerinde yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremin merkez üssü Pazarcık olarak açıklandı.

Depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Derinlik ise 7 km olarak hesaplandı.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Kaynak: YENİÇAĞ