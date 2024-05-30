30 May 2024 - 09:03- Asayiş G:

Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı: 'Evlerinize gelirse sakın inanmayın'

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden çok önemli duyuru...Kapı kapı dolaşıp, nüfus sayımı bahanesiyle vatandaşların kimlik bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtildi. Genel Müdürlük "sakın inanmayın" diye de uyardı.

Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı: 'Evlerinize gelirse sakın inanmayın' mask
Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı: 'Evlerinize gelirse sakın inanmayın'
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İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara dikkat çeken uyarı...Bakanlığa bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü paylaşım yaptı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Paylaşımda, bazı kişilerin kapı kapı dolaşıp, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle sahte belge antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlarla vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi yönünde uyarıldı. Kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen Kamuoyu duyusunda, böyle bir durumla karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerinden yardım edin uyarısında bulunuldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün paylaşımı şöyle:

Bakanlık tüm Türkiye'yi uyardı: 'Evlerinize gelirse sakın inanmayın'

Kaynak: YENİÇAĞ
# ifade, dikkat

30 May 2024 - 09:03 - Asayiş

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