Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen oylama sonucunda, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir vakıf tesis edilmesine yönelik kanun teklifi onaylandı. Yeni yasaya göre, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı adı altında kurulacak olan bu vakıf, dışişleri personelinin yetkinliklerini artırmak ve yüksek temsil kabiliyetine sahip, donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyet gösterecek.

Vakıf, gereksinim duyduğu taşınır ve taşınmaz malları satın alabilecek, kiraya verebilecek ve duruma göre bu malların kullanımını Dışişleri Bakanlığı'na devredebilecek. Ayrıca, vakıf kendi bünyesinde bir Yükseköğretim Kurumu oluşturma yetkisine de sahip olacak.

Vakfın finansal kaynakları, bağışlar ve yardımlar, düzenlenecek konferans ve seminerlerden, ulusal ve uluslararası toplantılardan elde edilecek gelirler, vakıf tarafından sunulan hizmetlerden sağlanacak gelirler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler ile vize aracılık hizmetlerinden devlete aktarılacak payın ardından kalan miktar üzerinden oluşacak. Bu gelirler, vakfın faaliyetlerini desteklemek ve genişletmek için kullanılacak.

Kanunla birlikte, vakıf, veraset ve intikal vergisi gibi bağışlardan doğan vergilerden muaf tutulacak. Aynı zamanda, vakfa ait taşınmaz mallar için ödenmesi gereken tapu harcı, emlak vergisi ve diğer ilgili vergi ve harçlardan da muafiyet sağlanacak. Vakfın kuruluşu için, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon lira ödenek ayrılması kararlaştırıldı. Bu adım, vakfın başlangıç sermayesi olarak kullanılacak ve kuruluşun ilk etapta gerekli altyapı ve faaliyetler için finansal desteğini sağlayacak.