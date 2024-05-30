“Engin Koyun Kocaelispor kapısından içeri giremesin!”

“KOYUN KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİRMESİN, GİREMESİN!”
Efsane kaptan Orhan Görsen, "Geçtiğimiz sezon çok kötü bir yönetimin hatalarıyla, egolarıyla, yanlış kararlarıyla şampiyon olamadık” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Engin Koyun, bundan böyle Kocaelispor kapısından içeri girmesin, giremesin. Olan oldu. Önümüzde bir seçim var. Kim gelirse gelsin Kocaelispor'u layık olduğu yere çıkarsın.
“KULÜBÜ KAPATMA NOKTASINA GETİRMEYİN”
Kimse, Kocaelispor'u kapatma noktasına getirmesin. Ben ve benim yönetiminde olan arkadaşlarım Kocaelisporumuzun bayrağını ve logosunu dalgalandırmak için çok mücadele ettik. Olağanüstü gayret gösterdik. Şimdilik bu detaylara girmeyeceğim. Söylemek istediğim, o günleri kimse unutmasın ve unutulmasın, hatırlatmak istedim!.."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Selahattin Büyük - Orhan Kaptan, 1966 da kurulan Kocaelisporu, sefa sirmenin eseri olarak görenler kapatmaya kalktılar, büyük kaptan buna izin vermiyerek 2. Kez Kcaelispor kulübünü adeta yeniden kurdu, yanlış anlaşılmasın Kocaelispor kulübümüzü kuranları saygıyla anıyorum, o abimerimşze sözümüz yok, sözüm, Kocaelispor kapatmaya çalışanlar bugün Kocaelispora sahip çıkıyorlatnış görüntüsü vermeye çalışanların asıl amaçları, Kocaelisporun büyümesini, tekrar borç batağına saplanmasını ve bu defa kev tesisleri de yok, ve Kocaelispor kurtulmaz kapanır düşüncesiyle kulübü borçlandırmaya çalışanlardan biridir Engin koyun, o günlerde Kocaelisporun bütün futbolcularını alıp Körfez fk ya götüren adamdır Engin koyun, sayın Orhan Görsen kaptanımız bu anlamda Kocaelisporumuzun hem kaptanı hemde lokomotifidir, Kocaelispora bir kez daha kan vermişdir can vermişdir, asla unutulmayacaksın büyük Kaptan.
Ayhan Seven - Gayzer Hakan sallama, Orhan ağbi çukurbağlı değil Cedit mahallelidir. Oturdukları ev elektrikçi Kadir'in hemen yanı, bakkal kazımın karşısıdır.
Yani Baçlıdır. Senin gibi yalandan Baçlı değildir. Yalanda üstüne yok. Şimdi sen bunuda işine gelmediği için yayınlamazsın.
Orhan - Helal sana büyük kaptan ? Seni izlemiş bir kardeşin olarak yaptıkların ile gurur duyuyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.