“Engin Koyun Kocaelispor kapısından içeri giremesin!”

“KOYUN KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİRMESİN, GİREMESİN!”

Efsane kaptan Orhan Görsen, "Geçtiğimiz sezon çok kötü bir yönetimin hatalarıyla, egolarıyla, yanlış kararlarıyla şampiyon olamadık” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Engin Koyun, bundan böyle Kocaelispor kapısından içeri girmesin, giremesin. Olan oldu. Önümüzde bir seçim var. Kim gelirse gelsin Kocaelispor'u layık olduğu yere çıkarsın.

“KULÜBÜ KAPATMA NOKTASINA GETİRMEYİN”

Kimse, Kocaelispor'u kapatma noktasına getirmesin. Ben ve benim yönetiminde olan arkadaşlarım Kocaelisporumuzun bayrağını ve logosunu dalgalandırmak için çok mücadele ettik. Olağanüstü gayret gösterdik. Şimdilik bu detaylara girmeyeceğim. Söylemek istediğim, o günleri kimse unutmasın ve unutulmasın, hatırlatmak istedim!.."