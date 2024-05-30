KOCAELİSPOR'U KAPATTIRMAYARAK TARİHE GEÇEN ÇUKURBAĞLI EFSANE KOCAELİSPOR KAPTANI ORHAN GÖRSEN SERT ÇIKTI

Efsane kaptan Orhan Görsen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz sezon çok kötü bir yönetimin hatalarıyla ve egolarıyla yanlış kararlarıyla şampiyon olamadık. Engin Koyun, bundan böyle Kocaelispor kapısından içeri girmesin, giremesin. Olan oldu. Önümüzde bir seçim var. Kim gelirse gelsin Kocaelispor'u layık olduğu yere çıkarsın, Kocaelispor'u kapatma noktasına getirmesin. Ben ve benim yönetiminde olan arkadaşlarım Kocaelisporumuzun bayrağını ve logosunu dalgalandırmak için çok mücadele ettik. Olağan üstü gayret gösterdik. Şimdilik bu detaylara girmeyeceğim. Söylemek istediğim o günleri kimse unutmasın ve unutulmasın hatırlatmak istedim..."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.