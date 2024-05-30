KOCAELİSPOR'U KAPATTIRMAYARAK TARİHE GEÇEN ÇUKURBAĞLI EFSANE KOCAELİSPOR KAPTANI ORHAN GÖRSEN SERT ÇIKTI

Efsane kaptan Orhan Görsen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz sezon çok kötü bir yönetimin hatalarıyla ve egolarıyla yanlış kararlarıyla şampiyon olamadık. Engin Koyun, bundan böyle Kocaelispor kapısından içeri girmesin, giremesin. Olan oldu. Önümüzde bir seçim var. Kim gelirse gelsin Kocaelispor'u layık olduğu yere çıkarsın, Kocaelispor'u kapatma noktasına getirmesin. Ben ve benim yönetiminde olan arkadaşlarım Kocaelisporumuzun bayrağını ve logosunu dalgalandırmak için çok mücadele ettik. Olağan üstü gayret gösterdik. Şimdilik bu detaylara girmeyeceğim. Söylemek istediğim o günleri kimse unutmasın ve unutulmasın hatırlatmak istedim..."