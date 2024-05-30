REFAKATÇİ KRİZİNE HÜRRİYET EL ATTI

İzmit Belediyesi, yeni dönem için projelerini bir bir hayata geçirmeye başlıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden biri olan Hastanelerde Refakatçi Hizmeti projesi için İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit’te bulunan hastanelerin sosyal servislerinin meslek mensuplarıyla ilk değerlendirme toplantısını düzenledi.
HASTANELERDEN KATILIM
Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleşen Refakatçi Hizmeti Ön Değerlendirme Toplantısı’na Kocaeli Devlet Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanları Temur Baydoğan ve Mehmet Kaygusuz, Kocaeli Şehir Hastanesi’nden Sosyal Hizmet Uzmanları Merve Kolay İnanç ve Betül Üney, Seka Devlet Hastanesi’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Hanife Aydemir ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Çağla Pınar Bayraktar katılım gösterdi. Ayrıca, Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Miray Onur da toplantıya katıldı.
SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE EŞİTLİK
Toplantıda, Refakatçi Hizmeti’nin kapsamı, işleyişi, hedef kitlesi ve riskleri gibi konularda katılımcılara sunumlar yapıldı. Katılımcılar, projenin kentte faaliyet gösterilmesi gereken ve ihtiyaç duyulan bir proje olduğunu belirterek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu. Hastanelerde Refakatçi Hizmeti Projesi, sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik ve destek sağlamayı amaçlayarak, hastanelerdeki hasta ve yakınlarına yardımcı olacak bir hizmet olarak planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tuna Akın - Çayırova da hastane yok okul az pazaryeri az önce mesire alanı köpek kayniyo denetim altına al millet hesabını sorar
Farklı Bakış - Çok iyi olur .Almanyada bu iş gönüllüler ile çözülmüş.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.