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SINAV STRESİYLE BAŞA ÇIKMANIZA YARDIMCI OLACAK 5 YÖNTEM

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan Psikolog Gülnur Balaban “Sınav Stresiyle Başa Çıkmanıza Yardımcı Olacak 5 Yöntem” konusunda bizleri bilgilendirdi.

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SINAV STRESİYLE BAŞA ÇIKMANIZA YARDIMCI OLACAK 5 YÖNTEM
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Önümüzdeki günlerde birçok öğrenci için çok önemli bir sınav var. Bütün öğrenciler uzun ve emek isteyen bir sürecin sonuna doğru yaklaştılar. Sınavın yaklaşması öğrencilerde zaman zaman strese sebep olabiliyor. Siz ya da çevrenizdeki birileri sınav stresi yaşıyorsa başa çıkmak için şunları deneyebilirsiniz;

SINAV STRESİYLE BAŞA ÇIKMANIZA YARDIMCI OLACAK 5 YÖNTEM

Uyku düzeninize dikkat edin

Öğrenmenin en önemli parçalarından biri uykudur. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir uyku alışkanlığı geliştirmenin öğrenmeyi ciddi anlamda etkilediğini gösteriyor. Belleği düzenleme ve öğrendiğimiz bilgileri hatırlama konusunda uyku kilit rol oynuyor. Bu nedenle düzenli bir şekilde uyuyup uyanma, sağlıklı bir uyku alışkanlığına sahip olma öğrendiklerinizi hatırlama ve stresle başa çıkmada daha etkili olacaktır.

Yeme düzeninize dikkat edin

Tıpkı uyku gibi yeme düzenimiz de öğrenme performansımızı etkileyen diğer bir faktör. Zihnimiz ancak bedenimiz yeterince ve iyi beslendiğinde en iyi performansını sergileyebilir. Bu nedenle sınav öncesinde düzenli beslenmeye ve yeterli düzeyde su içmeye dikkat edin.

Olumsuz düşünce kalıplarınızın farkında olun

Sınavdan önce kendinizle ya da performansınızla ilgili sahip olduğunuz olumsuz düşünce kalıpları kaygınızı artırarak performansınız üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olacaktır. ‘Başarısız olacağım’, ‘bu konuyu kesinlikle yapamam’, ‘herkes benden daha başarılı olacak’ gibi olumsuz düşünceler gerçekçi olmamakla birlikte sizin gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanızın da önüne geçecektir. Olumsuz düşünce kalıplarınızın farkına vararak onları kontrol altında tutmaya çalışın.

Nefes egzersizi yapın

Stres çoğu zaman bizim sağlıklı düşünmemizin önüne geçer. Kaygılı olduğumuz anlarda zihnimizi öğrendiklerimize yönlendirmekte zorluk çekeriz. Bu nedenle zihnimizi rahatlatmak öğrendiklerimizi hatırlamada önemli bir fark yaratacaktır. Zihnimizi rahatlatmak için yapabileceğimiz yöntemlerden biri nefes egzersizi. Bunun için gözlerinizi kapatın, içinizden 3 saniye kadar sayarak nefes alın, 4 saniye tutun ve 5 saniye sayarak nefesi geri verin. Böylelikle nefesinizi kontrol ederken diğer taraftan zihninize de kontrolün sizde olduğu mesajını vererek ve gevşeyerek kaygınızı kontrol altında tutacaksınızdır.

Değerli ve yeterli olduğunuzu unutmayın

Sınavda nasıl bir performans sergilerseniz sergileyin, sonuç ne gelirse gelsin unutmayın sizin değerinizi belirleyen şey bu sınav değil.

# var, dikkat

30 May 2024 - 09:55 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

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