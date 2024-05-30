Böyle ölüm görülmedi: Uçak motoru bir kişiyi yuttu

Uçağın büyük bir güçle çalışan motoruna sürüklenen bir kişi feci şekilde can verdi.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı’nda kraliyet havayolu şirketi KLM’ye ait bir uçak Danimarka’nın Billund kentine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken korkunç bir olay yaşandı.
The Gguardian'ın haberine göre "KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı sırada motorunun içine çektiği bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin çalışan olup olmadığı ya da neden orada bulunduğu ise açıklanmadı.
Olaya ilişkin bilgi veren uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın gerçekleştiğini anlattılar.
Diğer yandan Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, ölen kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını öne sürdü.
Hollanda polisinin olayın ardından uçaktaki yolcuları tahliye ettiği ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.