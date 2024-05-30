GÖKDENİZLİ BODRUM, TARİH YAZMAK İSTİYOR

Süper Lig hasretine son vermek isteyen Sakaryaspor, rakibini mağlup etmeyi hedefliyor. Çoşkun Demirbakan yönetimindeki yeşil-siyahlılar normal sezonu 3. sırada tamamlayarak doğrudan play-off finaline kalmaya hak kazanmıştı. Bodrumspor ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.
Süper Lig biletini alacak son takım play-off finalinde belli oluyor. Trendyol Süper Lig 2023- 2024 sezonunda lige veda eden takımlar belli oldu. Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Pendikspor önümüzdeki sezon 1. Lig’de mücadele edecek. Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından lige yükselecek takım play-off finali sonrası belli olacak. Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken Sakaryaspor, Bodrumspor’u mağlup ederek Süper Lig’e yükselmeyi hedefliyor. Boluspor ve Çorum FK galibiyetleriyle finale yükselen Bodrumspor’da tüm dikkatler Sakaryaspor maçına çevrildi.
GÖKDENİZ TAKIMINI SIRTLIYOR
İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.
Sakaryaspor'da 16 gol atarak ligdeki gol krallığını Eyüpspor'dan Gianni Bruno ile paylaşan Yonathan Del Valle, Bodrum FK'de ise 8 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar, forvet hattında takımlarını sırtladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.