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KARTEPELİ DOĞUKAN ŞAMPİYON OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda şampiyon olan Doğukan Coşkun’u kabul etti.

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KARTEPELİ DOĞUKAN ŞAMPİYON OLDU mask

Bu yıl ilk kez Antalya’da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları ( 2024 Trisome Games) organizasyona 33 ülkeden 488 sporcu ve antrenör ile birlikte 800'ü aşkın katılımcı yer aldı. Olimpiyatta Türkiye, 8 branşta 86 sporcu ile madalya mücadelesi verdi.

 OLİMPİYAT OYUNLARI

Toplumdaki farkındalığın artırılmasında önemli bir yere sahip olan Trisome Games, “Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları” olarak adlandırılıyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, olimpiyatlarda Judo dalında altın madalya kazanan Kartepeli Doğukan Coşkun’u makamında kabul etti.  

 KOCAMAN’DAN TEBRİK

Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Olimpiyat Şampiyonumuz Doğukan. Bu yıl Antalya’da düzenlenen 2024 Trisome Games Down Sendromlular Spor Oyunları’ndan şampiyonluk madalyasıyla dönen Doğukan kardeşimize bize yaşattığı gurur için teşekkür ediyorum. Tebrikler Doğukan” açıklamasında bulundu.
# türkiye

30 May 2024 - 10:29 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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