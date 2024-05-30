Dr. Yılmaz Güneş Multipl Skleroz hastalığını kitlelere duyurmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl mayıs ayının son Çarşamba günü Dünya MS Günü olarak ilan edilmiştir.

MS, 20-40 yaş arasında kadınlarda 2 kat daha fazla olmak üzere özellikle genç erişkinlerde görülen, genellikle ataklar ve düzelmelerle seyreden ve santral sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen bir hastalıktır. MS, bağışıklık sistemini etkileyerek myelin dediğimiz sinir hücresi kılıfı ve sinir hücrelerinde hasar oluşturan bir hastalıktır. Beyin ve omuriliği etkilediği için çok çeşitli nörolojik belirtilere yol açabilmektedir. Bu belirtiler arasında görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi görme bozuklukları, bir kolda bacakta ya da her iki bacakta güçsüzlük, uyuşma, yürümede dengesizlik ve idrar kaçırma ya da yapamama yer almaktadır. Ataklar genellikle saatler içinde ortaya çıkan, 24 saatten uzun süren, ateşin ve enfeksiyonun eşlik etmediği yeni nörolojik belirtilerdir. MS’e bağlı yakınmalar “MS atağı” sırasında ortaya çıkıp daha sonra iyileşebileceği gibi bir kısmı uzun dönemde kalıcı olabilmektedir.” dedi.

Multipl Skleroz tanısında hangi testler uygulanacağını açıklayan Dr. Yılmaz Güneş “MS bir çok hastalığı taklit edebilir ve bu nedenle ayırıcı tanı bir çok incelemeyi gerektirebilir. Tanıda hastalık geçmişi ve semptomların değerlendirilmesi, nörolojik muayene, MRG (manyetik rezonans görüntüleme), beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi ve uyandırılmış potansiyeller önem arz etmektedir.

MS hastalığında temel neden tam aydınlatılamamasına rağmen vücudun immun sisteminin kendi hücrelerine saldırı yapmasıdır. Genetik yatkınlık dışında MS hastalığının ortaya çıkışında geçirilmiş enfeksiyonlar, D vitamini düşüklüğü, sigara, yukarı enlem kuşağında yaşıyor olmak gibi çevresel faktörler etkili olabilmektedir. Yani MS genetik yatkınlığın yanı sıra bağışıklık sisteminin işlevsel bozukluğu ve çevresel faktörlerin birleşimi ile ortaya çıkan kronik ve otoimmun bir rahatsızlıktır.” açıklamasında bulundu.

MS, hastaların çocuk sahibi olmalarını engelleyen bir hastalık olmadığını vurgulayan Dr. Yılmaz Güneş “MS hastaları uygun tedavi yönetimi ve ilaç seçimi ile çocuk sahibi olabilmektedir.MS, tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Gelişen yeni etkin tedavi yöntemleri ile MS tedavi edilebilir bir hastalıktır. Genel olarak yanlış bilinenin aksine MS’li kişilerin çoğunluğu aktif ve üretken yaşamlarını sürdürebilmektedir. MS bilimsel çalışmalar ışığında giderek daha çok çözebildiğimiz, yeni ve etkin tedavi seçeneklerinin arttığı, MS’li birey ve nöroloji uzmanı arasında sıkı bir işbirliği gerektiren, ailesel ve toplumsal desteğin önemli olduğu bir hastalıktır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.