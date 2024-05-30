Koç Holding'den dev hamle: 2 ünlü kargo şirketi birleşti

Ülke genelinde faaliyet gösteren iki kargo şirketi birleşme niyet mektuplarını KAP’a bildirdi. İşte birleşme kararı alan kargo şirketleri.
Pandemi dönemi sonrası önemini iyice artıran kargo ve taşımacılık sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'nin önemli iki kargo şirketi aynı çatı altında birleşme kararı aldı. Şirketler birleşme niyet mektuplarını KAP'a bildirmişti.
Kargo şirketleri Sendeo ve Kolay Gelsin'in sahipleri iki şirketin eşit ortaklık altında Kolay Gelsin adı altında birleşmesi için niyet mektubu imzalamıştı.
Aygaz tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre anlaşma Sendeo'nun tamamına sahip Koç Holding ve Aygaz ile Kolay Gelsin markasını bünyesinde barındıran Ekol Ekspres Kargo'nun sahibi Ahmet Musul arasında imzalanmıştı.
Rekabet Kurulu'ndan 29 Mayıs itibariyle karar çıktı. Rekabet Kurulu, Ekol Ekspres Kargo AŞ şirketleri üzerinde Koç Holding AŞ ve Ahmet Musul'un ortak kontrolünün tesis edilmesi işlemine izin verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.