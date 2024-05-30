Türkiye'ye yapılan teklif canlı yayında açıklandı

Dün gece Sözcü TV'de yayınlanan Ece Üner moderatörlüğündeki Sözün Gücü programına CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Fatih Ergin katıldı.

Öztunç canlı yayında Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi olduğunu ve 10 gün kadar önce AGİT'in mülteci komisyonunun Ankara'ya geldiğini belirtti. Gaziantep'e ve Adana'ya da giden içlerinde 11 yabancı milletvekilinin de (içlerinde Rum milletvekilinin, yani Güney

Müslüm kesiminin de, Yunanistan'dan da milletvekili olduğunu vurguladı) bulunduğu komisyonun bir çalışma yaptıklarına değinerek başkanın toplantıda ilginç bir soru sorduğunu ifade etti. Öztunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"FİLİSTİN-GAZZE MESELESİNDEN DOLAYI BİR GÖÇ İHTİMALİNİ PLANLAMAYA BAŞLAMIŞLAR"

Başkan dedi ki, "Gazze'den gelebilecek bir göçü Türkiye kabul eder mi?" AGİT'in Mülteci Komisyonu

Gazze'den bir göç ihtimalini ve Türkiye'nin buradan göçmenleri, mültecileri kabul edip etmeyeceğini sorgulamaya başlamış. Tabii biz buna şiddetle karşı çıktık. Bir defa Filistinlilerin topraklarını terk etmesi yanlış İsrail'in istediği bu. İkincisi neden bize geliyorlar? niye hiç Avrupa'ya gidilmiyor da hep Türkiye'ye geliniyor ve Türkiye'de burada tutuluyorlar? Bu konuda ciddi sıkıntılar önümüzdeki süreçte yaşanacak.

Ece Üner, Fatih Ergin'in söz konusu göç ihtimalini yazdığını belirterek kampa yapılan saldırıyı hatırlatarak insanların kendi topraklarını bırakarak sürüldüklerini ifade etti. Yaşananları "Soykırımın dibi" olarak adlandıran Üner, Hitler'in bile aklına gelmeyecek bu durumu tanımlayarak sözü Ergin'e bıraktı. Ergin ise canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"BİR TERÖR DEVLETÇİĞİ ORTAYA ÇIKTI"

ABD'nin Suriye'de yaptığını İsrail veya emperyalizm Filistin'de yapmaya çalışıyor. Türkiye'deki sığınmacıların büyük bir bölümü bugün Suriye'deki o terör devletçiliğinin olduğu bölgelerden geldi.

Boşaldı orası ve ardından bugün itibariyle neredeyse bağımsızlığını ilan etmeye doğru giden bir devletçik, bir terör devletçiği ortaya çıktı. Şimdi İsrail de Gazze'yi komple boşaltmaya çalışıyor.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR GÖÇ DALGASI HAZIRLIYORLAR"

İlk başta Gazzelilere saldırıyı başlattığı zaman "Güney'e inin" demişti. Şimdi güya yanlışlıkla orada mülteci kampını vuruyor. Ben bunun kesinlikle bilinçli olduğu kanaatindeyim. Dikkat ederseniz Türkiye'de

uluslararası kamuoyunda bu mülteci kampının vurulmasına en büyük tepki Türkiye'de oluştu. Türkiye'ye yönelik bir göç dalgası hazırlıyorlar.

"GELECEK OLAN İSİMLERİ HEPİMİZE KAPIDA ALKIŞLATACAKLAR..."

Türkiye'de de hazır böyle bir kamuoyu oluşmuşken, böyle bir tepki oluşmuşken, korkarım bu demokratik istilanın yeni ayağında gelecek olan isimleri hepimize kapıda alkışlatacaklar..."

Kaynak: YENİÇAĞ