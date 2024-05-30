30 May 2024 - 11:15- Asayiş G:

ZABITA MEMURU KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Körfez Belediyesi Zabıta Memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
ZABITA MEMURU KALBİNE YENİK DÜŞTÜ mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez ilçesinde zabıta memuru olarak görev yapan 48 yaşındaki Rıdvan Karadağ, Körfez Yarımca'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Karadağ'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Fatih Camiinde kılınacak namazdan sonra İlimtepe Mezarlığına defnedilecekRIDVAN KARADAG 1976-ELAZIĞ

SAMI KARADAĞ (KARDEŞİ)

05543788862

30 May 2024 - 11:15 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.522.094 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL