KYÖV Özel Anadolu Lisesi Şampiyon oldu

KYÖV'den yapılan açıklamaya göre,
"Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisemiz 2023- 2024 eğitim öğretim yılında Okul Sporları yürütücülüğünde düzenlenen Hava Sporları Roket branşında Genç Erkekler Kocaeli Şampiyonu olup Manisa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar ve bu süreci Türkiye 5.si olarak tamamladılar.Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.