KYÖV Özel Anadolu Lisesi Şampiyon oldu

KYÖV'den yapılan açıklamaya göre,

"Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisemiz 2023- 2024 eğitim öğretim yılında Okul Sporları yürütücülüğünde düzenlenen Hava Sporları Roket branşında Genç Erkekler Kocaeli Şampiyonu olup Manisa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar ve bu süreci Türkiye 5.si olarak tamamladılar.Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz."