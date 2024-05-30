- Spor

KYÖV Özel Anadolu Lisesi Şampiyon oldu

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisesi, Hava Sporları Roket branşında şampiyon oldu. Bu durumda Manisa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
KYÖV Özel Anadolu Lisesi Şampiyon oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

KYÖV'den yapılan açıklamaya göre,

"Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Özel Anadolu Lisemiz 2023- 2024 eğitim öğretim yılında Okul Sporları yürütücülüğünde düzenlenen Hava Sporları Roket branşında Genç Erkekler Kocaeli Şampiyonu olup Manisa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar ve bu süreci Türkiye 5.si olarak tamamladılar.Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz."
# türkiye, genç, eğitim, yüksek

30 May 2024 - 11:35 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.522.094 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL