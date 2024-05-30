AKP'li Bünyamin Çiftçi kendisine oy vermeyen işçileri kovdu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Çayırova Belediye Başkan Adayı olan Muharrem Gökçe, AKP'li Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin hacca gitmeden önce belediyedeki bazı işçilerin işine son verdiğini iddia etti. Gökçe'nin iddiaları arasında işçilerin işçilerin telefonla aranarak işten çıkarıldığı ve bu işçilerin kendisine oy vermeyen muhalif işçiler olduğu da yer aldı.

İŞÇİ KIYIMI

Konuya ilişkin CHP Gökçe 'nin açıklaması şu şekilde "Hac'ca giderken işçi kıyımı mı yaptı? Ak Parti Çayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi, Haziran’da Hacca gidecekmiş. Hac yolculuğu öncesinde helallik alması gereken başkanın, bugün birçok işçisini haber vermeden telefon ile işten çıkardıklarının haberini vermiş. Hiçbir işveren haber vermeden telefon ile işçisini işten çıkartmaz. Bu etik olmaz, ayıptır günahtır. Seçimlerden sonra ortalıklarda görünmeyen Çiftçi meğerse sinsi planlar ile işçiler içerisine güvendiği kişileri bana oy vermeyenler kim diye liste yaptığı iddia edildi.

KANUNSUZLUKTUR, SUÇTUR...

Bana oy vermedi diye Çayırova’da yaşayan insanları işten çıkartamazsın, çıkarttığın insanların yerine işçi alamazsın, kanunsuzluktur suçtur ve işe iade gerektiren durumları vardır. Bünyamin Çiftçi hacca gitmeden işçinden helallik al! Bu hiç iyi bir şey değil 3 yıldır 5 yıldır öğretmenlik yapanları işten çıkartan zihniyet, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Aklınızı başınıza alın insanlardan helallik alarak işlerine devam ettirin"