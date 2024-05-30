TOKİ'DEN KOCAELİ'DE YENİ KONUT İHALESİ

"İlk evim" projesi kapsamında İzmit'te yapılacak olan toplamda 2 bin 225 konutluk projenin 1700 konuttan oluşan kısmı için geçtiğimiz yıl 2 etap üzerinden ihaleye çıkılmış ve ihaleyi kazanan firmaya da yer teslimi yapılmıştı. 3. Etap 1 ve 2. bölgelerin ihalesinin tamamlanmasının ardından TOKİ, İzmit için yeni bir konut ihalesine daha çıkıyor. TOKİ, İzmit’te yapılacak olan en büyük konut projelerinden biri olan Sekbanlı-Sepetçi konutlarında, bir etap için daha ihaleye çıkıyor.
TOKİ’den verilen ilana göre, dev projenin 567 konut ve 20 dükkanlık kısmını kapsayan 2. Bölge 2. Etap için gerçekleştirilecek ihale, 17 Temmuz’da yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.