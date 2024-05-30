Büyükakın ve Dadaşların samimi buluşması

Bu kapsamda Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile beraberindeki vakfın kurul üyeleri, dün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile makamında bir araya geldi.

KALABALIK ZİYARET

Vakıf Başkanı Önal’a gerçekleşen ziyaret sırasında Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yağız, aynı zamandı İstişare Kurulu üyeleri olan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretin Üyesi İmran Uzun, vakfın mütevelli heyeti, yönetim, istişare ve diğer kurul yöneticileri ile belediye meclis üyeleri eşlik etti.

“TÜM STK’LARIMIZIN YANINDAYIZ”

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma sırasında Başkan Tahir Büyükakın, Erzurumlu konukları ile yakından ilgilendi ve kendilerinin ilgi ve samimiyetinin kentin hemen her bölgesinde hissedildiğini dile getirdi. Büyükakın ziyarette yaptığı konuşmada “Vakıf Başkanımız ve yönetimimizin sosyal yardım konusundaki çalışmalarını takip ediyoruz. Özellikle eğitim konusundaki destek organizasyonları dikkat çekici. Deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına bizzat şahit olmuştum. Sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

BÜYÜKAKIN’I TEBRİK ETTİLER

Başkan Tahir Büyükakın’a nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden ve 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini tebrik eden Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ise, “Bizimkisi bir temsiliyet, doğduğumuz şehrin kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek adına bir çalışma içindeyiz. Kentimizdeki tüm kamu kurumları ve STK’larımızla her türlü iş birliğine hazırız. Yeniden başkanlık görevine seçilmeniz dolayısıyla sizleri kutluyoruz” dedi.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Bu arada karşılıklı iyi niyet dileklerinin ardından ziyaretin sonunda Vakıf Başkanı Ahmet Önal, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’a Erzurum’un tarihi mekanlarından olan Çifte Minareli Medrese tablosunu hediye etti.