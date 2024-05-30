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Kocaeli'ye Memba Kalitesinde İçmesuyu

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

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Kocaeli'ye Memba Kalitesinde İçmesuyu
Kocaeli'ye Memba Kalitesinde İçmesuyu
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Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı’ndan sağlanacak su ile Kocaeli İlinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlanacaktır.” dedi.

Kocaeli'ye Memba Kalitesinde İçmesuyu

Su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı, projenin su kaynağını oluşturmaktadır. Proje kapsamında bulunan diğer işlerden “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi” ile “Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin diğer bileşenlerinden olan “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı” işinin ihalesinin 25.01. 2024 tarihinde gerçekleştirilerek işe başlandığını belirtti.

Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100.000 metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2.768 metre uzunluğunda Ø2600 mm çaplı tünel ve 15,6 km uzunluğunda içmesuyu isale hattı yapılacaktır.

Arıtma tesisi işinde; ünite binalarının temel ve perde duvar imalatları devam etmekte olup işte %50,50 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işimizde de delgi ve enjeksiyon çalışmaları sürdürülmekte olup 1.450 metre delgi yapılarak işte %32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Yıllık 25,44 hm3 İçmesuyu Faydası

Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı’ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içmesuyu faydası sağlanacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı’nın da yapılması ile fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır.”, dedi

Kocaeli'ye Memba Kalitesinde İçmesuyu

# ifade, ilçe, 2024

30 May 2024 - 12:02 - Gündem

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