Kocaeli'ye Memba Kalitesinde İçmesuyu

Çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Projesi kapsamında İhsaniye Barajı’ndan sağlanacak su ile Kocaeli İlinin Gölcük ve Karamürsel ilçeleri ile bu iki ilçe arasındaki sahil şeridinde yer alan yerleşimlerin uzun vadede içme, kullanma suyu temini sağlanacaktır.” dedi.

Su tutulmaya başlanan İhsaniye Barajı, projenin su kaynağını oluşturmaktadır. Proje kapsamında bulunan diğer işlerden “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi” ile “Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli” işlerinin de hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin diğer bileşenlerinden olan “Kocaeli Karamürsel İçmesuyu İsale Hattı” işinin ihalesinin 25.01. 2024 tarihinde gerçekleştirilerek işe başlandığını belirtti.

Proje kapsamında yapımı tamamlanmış olan baraj inşaatının yanı sıra, 100.000 metreküp/gün kapasiteli konvansiyonel arıtma tesisi, 2.768 metre uzunluğunda Ø2600 mm çaplı tünel ve 15,6 km uzunluğunda içmesuyu isale hattı yapılacaktır.

Arıtma tesisi işinde; ünite binalarının temel ve perde duvar imalatları devam etmekte olup işte %50,50 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Tünel işimizde de delgi ve enjeksiyon çalışmaları sürdürülmekte olup 1.450 metre delgi yapılarak işte %32 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Yıllık 25,44 hm3 İçmesuyu Faydası

Projenin ilk etabında İhsaniye Barajı’ndan alınacak su ile yılda 15,26 hm3 içmesuyu faydası sağlanacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Diğer su kaynağı olan Avcıdere Barajı’nın da yapılması ile fayda yılda 25,44 hm3 olacaktır.”, dedi