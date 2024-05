Gürdesan’da işçilerin kararlı direnişi sürüyor! “Görüyoruz ki sendika bizi sattı”

Dilovası'nda gemi parçaları üretimi yapan Gürdesan Gemi Makineleri fabrikasında çalışan 350 işçi geçtiğimiz günlerde iş bıraktı. Hak-İş’e Özçelik-İş Sendikası ile işveren arasında ocak ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sonuca varılmamasının ardından 27 Mayıs’ta grev kararı alındı. Grev kararının alındığı gün işçilere sorulmadan sendika ile işveren arasında işçilerin ücretlerine yüzde 94 zam yapıldı. Yapılan yüzde 94’lük zammın saat ücretlerine değil, saat ücretleri, sosyal haklar ve tüm yan haklarında içinde olduğunu zam olduğunu öğrenen bu duruma karşı çıkan 350 işçi iş bırakma kararı aldı. İşçiler eylemlerinin üçüncü gününde istedikleri zammı olana kadar mücadelesini sürdüreceklerini ifade ettiler.

BU DURUMU KABUL ETMİYORUZ

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Gürdesan işçileri şunları söyledi, “Ocak ayında başlayan görüşmeler bugüne kadar geldi. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca bizde işçiler olarak grev istedik. Grev kararı pazartesi günü bizde geldi. Ankara’dan bir ekip geldi toplantı yapıldı. Daha sonrasında bize akşam sendikadan bir mesaj geldi. Sendikamız ile işverenimiz anlaşmıştır. Şartlar yarın konuşulacak diye. Sendika bize sormadan yüzde 94 zam aldık diye duyurdu. Temsilcilerle konuştuk çalışma saatlerimizle ilgili her şey dahil yüzde 94’lük bir zam aldığımızı öğrendik. Baktığımızda bizim çalışma saatlerimize yüzde 40 ile yüzde 70 arası zam yapılmış. Bizde bu duruma itiraz ettik. İmzalar bize sorulmadan atıldı. Bizde sadece imzalandığı söylendi. Bu durumu kabul etmedik. Bugün üçüncü günü çalışmıyoruz.

TERSANELERDE ORTALAMA MAAŞLAR 55-70 BİN TL, BİZ 35 BİN TL’DE KALDIK

Bugün işveren bir görüşme talep edildi. Bu görüşme sürüyor. Biz gemi parçası işi yapıyoruz, tersaneye çalışıyoruz. Maaşlarımız sektörde en limitte kaldı. Tersanelerde ortalama maaş skalası 55-70 bin TL arası iken biz yüzde 94’lük zamla birlikte 35 bin TL’de kaldık. Yardımcı elemanlarımız her şey dahil 25 bin TL alıyor. Ağır sanayideyiz maaşlarımız çok altta, sendika işverenler görüşürken her maddeyi danışacağını söyledi. Siz kabul ederseniz biz imza atacağız dendi. Ankara’dan gelen ekip her şeyi değiştirdi. Görüyoruz ki sendika bizi sattı”

