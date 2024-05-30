Seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

Galatasaray'ın şampiyon olduğu akşam otomobilinin arka camına 2 el mermi isabet eden Hasan Arslan, polise şikayette bulundu. Aracıyla seyir halindeyken olayın yaşandığını söyleyen Arslan, "Arkadaşım bir kaç el silah sesi duyduğunu söyledi. Araçtan indik, sağ sola baktık ama bir şey göremedik. Aracımı iş yerimin önüne çekip, bagajı kilitlemek için arkaya yöneldiğimde iki kurşun izi gördüm" dedi
KUTLAMALARDA ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Olay, geçtiğimiz 26 Mayıs Pazar günü akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Hasan Arslan, otomobiliyle Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada yanındaki arkadaşı birkaç el silah sesi duydu. Otomobilden inen iki arkadaş, aracı kontrol ettiklerinde bir hasar olmadığını görerek, yollarına devam etti. Ardından iş yerine gelerek otomobilini park eden Arslan, aracın arka camının kırıldığını fark etti. Polis ekiplerine ihbarda bulunan Arslan, olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için şikayetçi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.