OBEZİTEDEN VE KRONİK HASTALIKLARDAN KURTULMAMIZI SAĞLAYAN 2 KİTAP

Öncelikli amacımız obeziteden kurtulmaktı, kronik hastalıklarımızdan kurtulmayı hayal bile edemiyorduk. Ancak bu süreçte kronik hastalıklarımızdan ve ilaçlardan da kurtulduk, üstelik hiç aç kalmadan. Aç kalarak kilo verdiğimiz ve sonra hızla geri aldığımız yılları düşününce kalıcı olarak obeziteden kurtulduğumuza şükrediyoruz.
İlk okuduğumuz kitap Karatay Diyeti kitabıydı. Bu kitap sayesinde düşük glisemik indeksli gıdalarla beslenmeyi öğrendik. Böylelikle kan şekerimiz kontrol altında oldu ve Tip 2 diyabetten kurtulduk.
Daha sonra okuduğumuz Grain Brain (Tahıl Beyin) kitabı bize yeni bir ufuk açtı. Tahılların düşük glisemik indeksli şekillerinin, örneğin bulgur gibi, bile sağlık için ne kadar zararlı olduğunu bu kitaptan öğrendik.
Obezite pek çok hastalığın tetikleyicisi. Bugün okuduğumuz bir araştırma (1) obezitenin menopoz semptomlarını şiddetlendirdiğini göstermiş. Üstelik obezite durumunda hormon tedavisinin (HT) de yeterince etkili olmadığı bulunmuş.
Obeziteden kalıcı olarak kurtulmak isteyen herkese okumalarını tavsiye ediyoruz. Obeziteden kalıcı olarak kurtulmak mümkün. Bizim hikayemizin detaylarını @a.okancaglar hesabından okuyabilirsiniz.
A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Kaynak:
(1) https://www.eurekalert.org/news-releases/1002627
Makale:
https://www.menopause.org/docs/default-source/press-release/obesity-and-ht-efficacy.pdf
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.