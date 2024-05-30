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İYİ Parti'de Erhan Usta'ya yeni görev

Erhan Usta, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine getirildi.

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İYİ Parti'de Erhan Usta'ya yeni görev mask

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.  Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.  Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi. Erhan Usta, 29 Nisan günü Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti'nin  yeni genel başkanı olarak seçilmesinin ardından, grup başkanvekilliğini görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
# yeni

30 May 2024 - 13:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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