Bakan Tunç'tan Tabur'un ruhsatlı silahlarını sergilemesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını makamının yanındaki dinlenme odasında sergilediği görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinde yaptığı paylaşımda İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - yazık . nasıl insanlar nerelerde imiş. adalet adamı bu . pes .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.